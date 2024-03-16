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Над Брянской областью уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа

Богомаз: реактивный БПЛА самолетного типа «Стриж» уничтожен в Брянской области

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Силы противовоздушной обороны уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж», принадлежащий Вооруженным силам Украины, над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дрон сбили при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом утром 16 марта.

Богмаз заверил, что никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы в настоящее время работают на месте ЧП.

Также министерство обороны РФ сообщало, что дежурные средства российской противовоздушной системы в ночь на 16 марта перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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