Над Брянской областью уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа

Силы противовоздушной обороны уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж», принадлежащий Вооруженным силам Украины, над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дрон сбили при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом утром 16 марта.

Богмаз заверил, что никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы в настоящее время работают на месте ЧП.

Также министерство обороны РФ сообщало, что дежурные средства российской противовоздушной системы в ночь на 16 марта перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.