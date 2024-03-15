Минобороны России назвало потери ВСУ при попытках прорвать границу России за три дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности потеряли более 1,5 тысячи человек при попытках прорвать границу с 12 по 14 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В том числе 500 солдат ВСУ потеряли безвозвратно, обратили внимание в ведомстве.

Также за три дня российские военные уничтожили 18 танков и 23 бронированные машины ВСУ. В Минобороны РФ добавили, что все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области отразили подразделения группировки войск «Запад» и пограничные органы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

До этого расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» ликвидировали группу ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненных диверсантов на границе с Российской Федерацией. Отмечается, что общие потери украинских войск составили более 50 человек.

В оборонном ведомстве заверили, что в настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал обстрелы Белгородской области ВСУ с попыткой омрачить выборы президента в РФ.