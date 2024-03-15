В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно из данных официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге прозвучали в 7:56 по местному времени (8:56 мск).

Этим же утром в Днепропетровской области Украины повредили промышленное предприятие. Поврежденное предприятие находится в городе Никополе. Другие подробностей он не назвал.

Утром 15 марта в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. До этого тревога была объявлена в 7:08, горожан призвали собраться в укрытиях. Спустя несколько минут тревога была отменена.

Около четырех утра глава Киевской городской военной администрации генерал-полковник Сергей Попко сообщал о взрывах в украинской столице. По его словам, Киев подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. На подступах к городу заработали системы противовоздушной обороны. Попко призвал киевлян не покидать убежищ до окончания объявленной воздушной тревоги.

Ранее в США заявили о серьезном ударе по ПВО Украины.