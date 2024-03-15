В Пентагоне заявили, что ледокольный флот США уступает российскому и китайскому

Американский ледокольный флот серьезно отстает от российского и китайского, несмотря на закупки новых кораблей. Такое заявление сделал замглавы Северного командования ВС США и НОРАД генерал Грегори Гийо, пишет ТАСС.

Он отметил, что даже с дополнительными закупками ледоколов от Береговой охраны, США значительно уступают по числу судов в этой категории. Это, по словам генерала, ограничивает свободу маневра американского флота в регионе.

Предыдущий глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк также выразил обеспокоенность отставанием Соединенных Штатов в области ледокольного флота по сравнению с Россией. Он сообщил о планах значительного увеличения присутствия США в Арктике в ближайшие годы, включая увеличение числа ледоколов. Ванхёрк подчеркнул, что у России значительно больше ледоколов, чем у США, указав на 55 и более судов в их распоряжении.

Ранее заместитель командующего воздушно-космической обороной Северной Америки генерал Блейз Фроули заявил, что действия России в Арктике вызывают тревогу у западных стран.

Ранее списанный ледокол вспыхнул в порту Петербурга.