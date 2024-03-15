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У побережья Йемена произошло нападение на судно

В 50 морских милях от йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Вблизи побережья Йемена было совершено нападение на судно. Об этом, ссылаясь на Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO), сообщает ТАСС.

Нападение произошло в 50 морских милях (чуть более 90 километров) к юго-западу от йеменского порта Ходейда. UKMTO не сообщил никаких подробностей случившегося.

Ранее движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило о точной атаке на американский корабль Pinocchio в Красном море.

До этого сообщалось, что атаки хуситов в Красном море увеличили спрос на транзит грузов в Европу через РФ. Руководитель отдела морской логистики фирмы Kuehne & Nagel Майкл Олдуэлл рассказал, что в нынешних условиях существует «больший спрос» на доставку товаров из Азии в Европу по железной дороге.

Ранее американцы сбили принадлежащие хуситам ракеты и беспилотники.

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