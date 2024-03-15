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Немецкий Rheinmetall намерен открыть не менее четырех заводов на Украине

Оружейный концерн Rheinmetall намерен открыть минимум четыре завода на Украине

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Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Военно-промышленный концерн из ФРГ Rheinmetall намерен открыть на Украине минимум четыре оружейных завода. Об этом сообщает издание France 24.

По словам генерального директора концерна Армина Паппергера, заводы Rheinmetall на Украине будут предназначены для производства снарядов, военной техники, пороха и зенитного вооружения. Он отметил, что Украина сейчас является для важным партнером для концерна. Rheinmetall рассчитывает ежегодно продавать там вооружения на сумму €2-3 млрд.

В материале отмечается, что Rheinmetall уже управляет совместным предприятием на Украине по ремонту военной техники. Концерн также собирается построить завод в Литве, где Германия планирует разместить на постоянной основе свое воинское подразделение численностью около бригады.

До этого сообщалось, что чешский концерн CSG хочет финансировать строительство военного завода на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии непригодные к бою БТР.

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