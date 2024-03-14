Губернатор Орловской области подтвердил факт атаки беспилотника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что в регионе 14 марта сбили беспилотник. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным повреждений и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности», — уточнил глава региона.

Об атаке украинского БПЛА на Орловскую область ранее сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел примерно в 13:20 мск. Дрон был уничтожен средствами российской противовоздушной обороны.

13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили переработку нефти из-за атаки дронов. От удара беспилотника на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Два человека пострадали – их госпитализировали, пожар позднее потушили. Украинские дроны интенсивно атакую регионы России второй день, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ повредили домовладение во время обстрела села в Брянской области.