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В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в городе

В Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По возможности местных жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, оно потушено. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении. Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Гладков.

Накануне губернатор заявлял, что в приграничном с Украиной городе Грайвороне из-за обстрелов нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

Также 14 марта власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об опасности атаки БПЛА. Он подчеркнул, что средства ПВО приведены в готовность.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал село Покровка в Белгородской области.

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