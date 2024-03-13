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Майор ВСУ оценил шансы восстановить Украину в границах 1991 года

Майор ВСУ Лапин: Украине придется десятилетиями добираться до границ 1991 года

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские войска будут десятилетиями реализовывать инициативу по восстановлению границ 1991 года. Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин.

Ведущая попросила эксперта прокомментировать желание Киева выйти на границы 1991 года. В ответ Лапин раскритиковал планы украинских властей и подчеркнул, что армия страны не имеет достаточного количества мотивированных военнослужащих для достижения подобной цели.

Более того, майор в отставке обратил внимание на проблемы в высшем военном руководстве страны. В то же время он отметил, что в данный момент само украинское общество дезориентировано.

«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников и тех, кто имеет деньги», — сказал эксперт.

Лапин добавил, что при сохранении текущей ситуации сражаться придется даже внукам нынешнего поколения солдат.

До этого украинский экономист Алексей Кущ заявил, что границы страны нельзя рассматривать в отрыве от современных реалий. При этом, по мнению специалиста, сейчас Украина с границами 1991 года никому не нужна.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал вредными попытки наступления ВСУ на поле боя.

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