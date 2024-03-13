В Белгородской области ликвидировали два украинских дрона

Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что днем 13 марта около 15:30 мск в регионе сработали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). В результате в небе над Белгородской областью были сбиты два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Иная информация о произошедшем пока не поступала.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что административный центр региона подвергся атаке украинских дронов. По его словам, один из летательных аппаратов врезался в жилой дом и взорвался. Из-за этого у здания были частично выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил руководитель областной администрации.

Ранее в Воронежской области заявили о десятках украинских БПЛА, пытавшихся атаковать регион.