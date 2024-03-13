Журналисты установили, что за атаками на российские НПЗ стоит СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России, сообщает агентство Укринформ, ссылаясь на источники.

«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — сообщил источник изданию.

Также он рассказал, что атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ. Источник добавил, что представители спецслужбы системно реализуют стратегию, направленную на «уменьшение экономического потенциала РФ».

Беспилотники второй день подряд массово атакуют российские регионы. В этот раз дронам удалось долететь до рязанского нефтезавода, там начался пожар, пострадали два человека. Кроме того, массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей. Всего были атакованы шесть областей. Президент Украины Владимир Зеленский накануне обещал России «ответные меры» за украинские жертвы обстрелов.

Ранее в Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона.