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Военный эксперт назвал пиар-акцией попытку захода ДРГ на территорию РФ

Военный эксперт Алехин: попытка захода ДРГ на территорию РФ является пиар-акцией

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Inna Varenytsia/Reuters

Попытка проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию России, сделанная накануне, носит сугубо информационный характер и приурочена к предстоящим президентским выборам в РФ. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, с военной точки зрения это было бы рискованно и бессмысленно.

«Они хотят получить какой-то большой козырь, ведь на приграничных территориях начались досрочные голосования. Они в медийной сфере, это уже видно по многочисленным вбросам и фейкам. Даже уже заранее подготовили постановочные видеокадры, где они захватили некоторые населенные пункты», — высказался Алехин.

Военный эксперт Сергей Липовой в свою очередь отметил, что Киев не считается с потерями, постоянно ища лазейку, где может просочиться ДРГ.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбиты все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла 234 человека, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Росгвардия рассказала об артиллерийских ударах по украинским ДРГ в ночь на 12 марта.

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