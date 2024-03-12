В администрации США ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока у руководства страны нет никаких объявлений по поводу возможных поставок баллистических ракет ATACMS на Украину. Его слова передает ТАСС.

Американский чиновник 12 марта провел брифинг для журналистов, в ходе которого анонсировал предоставление Киеву нового пакета военной помощи. При этом корреспонденты поинтересовались у представителя властей, вошли ли в него тактические ракеты ATACMS.

«Объявлений для вас об ATACMS у меня сегодня нет», — сказал Салливан.

В то же время он уточнил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву пакет военной помощи на сумму $300 млн. По словам помощника главы государства, он состоит из большой партии артиллерийский снарядов и управляемых ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого газета Politico сообщила, что США могут включить баллистические ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине. Как рассказали авторы материала, речь идет об устаревшей версии снарядов с дальностью действия до 161 км.

Ранее в ЦРУ рассказали, чем Украине грозит отсутствие помощи со стороны США.