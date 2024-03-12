В ЦРУ заявили, что Украина потеряет много территорий без помощи США

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются боеприпасы для ПВО и артиллерии, без помощи США они могут лишиться многих территорий. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, пишет ТАСС.

«Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — сказал он.

Директор ЦРУ считает, что при помощи США Украина сможет удержать линию фронта до начала 2025 года.

До этого сообщалось, что США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине. По словам двух американских чиновников, новый пакет военной помощи для Украины может составить $400 млн.

Один из источников рассказал, что финансирование этого пакета будет осуществляться за счет кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки.

Ранее в Вашингтоне назвали помощь Украине тяжким бременем для Байдена.