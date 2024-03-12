Путин заявил о движении войск РФ на Северском направлении

Российские войска продвигаются в зоне специальной военной операции на Северском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Слова главы государства приводит «Интерфакс».

«Там да, движение есть. Тем не менее противник укрепил это место как раз, Северское направление», — сказал Путин.

Президент отметил, что российские военные «воюют здорово». Также Путин назвал непростым лисичанский участок.

9 марта Минобороны России сообщило, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении. В частности, минометы российских десантников уничтожили украинскую пехоту под Веселым и Раздоловкой.

6 марта в МО РФ рассказали, что десантники отразили попытку приближения нескольких групп ВСУ к российским позициям на Северском участке фронта.

Ранее Путин оценил российскую экономику во время СВО.