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Германия приведет в состояние готовности все имеющиеся у нее ракеты Taurus

Die Welt: в Германии решили привести в состояние готовности все ракеты Taurus

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Angelika Warmuth/Reuters

Немецкие власти приняли решение о модернизации и приведении в состояние боевой готовности всех крылатых ракет Taurus, которые имеются у Вооруженных сил Германии. Об этом сообщила местная газета Die Welt, сославшись на собственные источники.

В материале уточняется, что речь идет примерно о 600 ракетах. Однако их точное количество остается неизвестно, так как информация по этому вопросу была засекречена.

По данным издания, в 2018 году руководство страны организовало техническое обследование Taurus. В результате специалисты пришли к выводу, что только половина ракет готовы к эксплуатации. При проверке остальных снарядов оказалось, что срок действия их сертификатов уже истек.

9 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о готовности королевства помочь Германии решить вопрос с поставками крылатых ракет Taurus на Украину. В то же время глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что передача этих снарядов Киеву не приведет к еще больше эскалации конфликта. По его словам, страна-поставщик может просто ввести ограничения на использование ракет.

Ранее журналисты выяснили, как ФРГ «готовится к войне» с РФ.

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