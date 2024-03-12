Песков заявил, что защита объектов от дронов целиком лежит на Минобороны РФ

Защита российских инфраструктурных объектов от атак со стороны украинских беспилотников находится в компетенции министерства обороны РФ. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о необходимости компаниям-владельцам обеспечивать собственную защиту от БПЛА, сообщает ТАСС.

«Это компетенция Минобороны по обеспечению этой безопасности, поэтому здесь можно только к ним обращаться», — сказал Песков.

Ночью и утром 12 марта украинские дроны и ракеты нанесли массированный удар по российским регионам. Беспилотники поражали в Подмосковье и Ленобласти, в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза. Еще один пожар начался на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом.

В Орле после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) из двух соседних домов эвакуировали 17 человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.