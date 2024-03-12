ФСБ опровергла информацию о проникновении украинских ДРГ в регионы России

Федеральная служба безопасности России опровергла появившуюся в соцсетях информацию о попытке украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Публикуемые сведения не соответствуют действительности», — говорится в пресс-релизе службы.

Кроме того в ФСБ сообщили, что с 10 марта силовики совместно с подразделениями российских Вооруженных сил пресекли несколько попыток нарушения границы РФ в пределах Курской и Белгородской областей. Уничтожены более 100 украинских диверсантов, шесть танков, самоходная артиллерийская установка Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт.

12 марта российские военные корреспонденты, администраторы Telegram-канала Wargonzo сообщили, что несколько вооруженных групп пытались прорваться в Белгородскую область на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. При попытке диверсантов проникнуть на территорию Курской области начались стрелковые бои.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ последние несколько дней наращивают группировку в населенном пункте Волчанск в Харьковской области, который расположен в 10 километрах от населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Ранее в Белгородской области увеличилось число пострадавших после обстрела ВСУ.