Министр обороны Германии Борис Писториус отверг идею министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

«Я так не думаю», — ответил министр на вопрос о том, имеет ли право на жизнь подобный вариант для передачи ракет Украине.

Таким образом, Писториус не согласился с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая ранее поддержала идею британского коллеги.

На прошлой неделе глава МИД Британии Дэвид Кэмерон предложил Германии поставить Соединенному Королевству ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом, Берлин формально снимет с себя ответственность за передачу боеприпасов Киеву.

После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин готов рассмотреть предложение Кэмерона о круговом обмене ракетами.

Ранее глава МИД Британии Кэмерон рассказал, к чему приведет победа РФ на Украине.