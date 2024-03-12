Украина последние несколько дней наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск в Харьковской области, который расположен в 10 километрах от населенного пункта Шебекино Белгородской области России. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам военного эксперта, Киев увеличивает как вооружение и военную технику, так и количество военнослужащих.

Марочко добавил, что российские силы регулярно наносят удары по обнаруженным целям на приграничной с РФ территории. В свою очередь украинские Вооруженные силы придерживаются тактики прикрытия гражданской инфраструктурой: как рассказал эксперт, для минимизации потерь украинских солдат размещают по гражданским объектам, а технику — во дворах жилых построек и приусадебных участках.

Некоторое время назад Telegram-канал Wargonzo сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области России. Они попытались пересечь границу на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о сосредоточении Украиной войск на границе двух стран.