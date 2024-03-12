Появилось сообщение об ударе хуситов по американскому кораблю в Красном море

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило о точной атаке на американский корабль Pinocchio в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на йеменское информационное агентство SABA.

По словам представителя хуситов Яхьи Сарии, удар был нанесен точно. Ранее движение предупреждало о намерении атаковать корабли, связанные с Израилем, призывая другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к ним в море. Несколько судоходных компаний уже приостановили перевозки через Красное море.

Хуситы заявляли, что их действия направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в регионе. Однако арабские и мусульманские страны предупреждали США о том, что поддержка Израиля в Газе может привести к расширению конфликта на всем Ближнем Востоке. После начала бомбардировок Йемена со стороны США и Великобритании хуситы объявили их корабли военными целями.

До этого сообщалось, что атаки хуситов в Красном море увеличили спрос на транзит грузов в Европу через РФ. Руководитель отдела морской логистики фирмы Kuehne & Nagel Майкл Олдуэлл рассказал, что в нынешних условиях существует «больший спрос» на доставку товаров из Азии в Европу по железной дороге.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.