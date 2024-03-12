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Британский эксперт назвал катастрофой уничтожение ЗРК Patriot на Украине

Меркурис: РФ ударила по нескольким ЗРК Patriot, когда Киев стянул их к фронту

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Global Look Press

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская армия уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули их к фронту. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

«Из-за того, что украинцы пытались противодействовать превосходящим силам ВКС России, они стянули ближе к фронту свои лучшие установки противовоздушной обороны. Это позволило России их быстрее обнаружить и ликвидировать», — сказал Меркурис.

По его словам, это стало настоящей катастрофой, и российские войска «начали охоту» на украинскую военную технику.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ и российских подразделений сообщало, что войска РФ с начала текущего года уничтожили не менее 40 зенитных ракетных пусковых установок разного типа ВСУ и не менее 20 радаров ПВО к ним.

9 марта сообщалось, что три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot могли быть уничтожены ударом ракеты в районе Покровска в Донецкой народной республике.

В этот же день Минобороны России сообщило, что ударом из ракетного комплекса «Искандер» была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, а также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет и два автомобиля сопровождения ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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