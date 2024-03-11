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Спикер парламента Словакии рассказал о позиции страны по отправке военных на Украину

Спикер парламента Пеллегрини: Словакия не пошлет ни одного солдата на Украину

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Depositphotos

Словакия ни при каких условиях не станет посылать ни одного солдата на Украину. Об этом журналистам после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил спикер Национального совета (парламента) Словакии и фаворит предвыборной президентской гонки в этой стране Петер Пеллегрини, который прибыл с рабочим визитом в Венгрии, передает ТАСС.

«Сегодня мы являемся объектом критики за эту нашу ясную суверенную позицию. Мы будем утверждать, что единственным путем завершить кровопролитие является только смелость набраться мужества и начать мирные переговоры между сторонами», — сказал он.

До этого глава министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявлял, что Братислава не планирует отправлять военных на Украину. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заверял, что категорически не допустит участия словацких солдат в конфликте на Украине.

Ранее в Словакии раскрыли истоки конфликта на Украине.

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