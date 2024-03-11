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Литва сообщила о желании отменить красные линии в вопросе отправки войск НАТО на Украину

МИД Литвы: нужно упразднить красные линии в вопросе отправки войск на Украину

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пришло время для обсуждения вопроса об отправке западных военных на Украину. Об этом в интервью изданию Ouest France заявил глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Начав говорить об этом, мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя», — сказал он.

Ландсбергис подчеркнул, что бесконечные дебаты без принятия каких-либо решений ослабляют Европу.

До этого профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен заявлял, что в Европе обсуждают ввод войск на Украину из-за отсутствия помощи Киеву со стороны США.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Ранее в Крыму назвали заявления Макрона по Украине истерикой.

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