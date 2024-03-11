Сальдо заявил, что в Крынках осталось до 30 солдат ВСУ

В Крынках остались до 30 украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Харьковской области Владимир Сальдо.

«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков», — написал Сальдо.

Он заявил, что российские войска продолжают наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу Днепра.

По его словам, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Днепр» также продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу.

До этого Сальдо заявлял, что за прошедшую неделю уничтожили или подавили более 300 дронов в небе над Херсонской областью.

Он добавил, что за данный промежуток времени бойцы группировки войск «Днепр» успешно вели контрбатарейную борьбу против артиллерии и минометов украинских войск.

Ранее ВСУ обстреляли морской порт в Херсонской области.