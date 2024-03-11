Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо заявил, что в Крынках осталось до 30 солдат ВСУ

Сальдо: в Крынках Херсонской области может находиться до 30 солдат ВСУ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Крынках остались до 30 украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Харьковской области Владимир Сальдо.

«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага, как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков», — написал Сальдо.

Он заявил, что российские войска продолжают наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу Днепра.

По его словам, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Днепр» также продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу.

До этого Сальдо заявлял, что за прошедшую неделю уничтожили или подавили более 300 дронов в небе над Херсонской областью.

Он добавил, что за данный промежуток времени бойцы группировки войск «Днепр» успешно вели контрбатарейную борьбу против артиллерии и минометов украинских войск.

Ранее ВСУ обстреляли морской порт в Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами