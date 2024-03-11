В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации после выборов

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «приказ», подписанный от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации после выборов российского президента, является фейком. Его слова приводит RTVI.

«Это полнейший бред! <...> Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — сказал Картаполов.

По его словам, никакой новой мобилизации в стране проводить не планируется.

Как отмечает RTVI, фото документа начало распространяться в соцсетях и мессенджерах в начале марта, он подписан «от имени Шойгу» 6 марта. В нем утверждается, что в срок до 1 июня военным комиссариатам необходимо организовать дополнительный призыв 300 тысяч граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Юристы обратили внимание, что «приказ» содержит сразу несколько признаков фейка: военные комиссары не организуют призыв по мобилизации, неверно поставлена отметка «Для служебного пользования».

До этого фейковый приказ о мобилизации распространялся в России в сентябре прошлого года.

Ранее Путин заявлял, что сейчас нет необходимости во второй волне мобилизации.