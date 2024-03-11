Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали «приказ Шойгу» о мобилизации после выборов

Картаполов назвал фейком «приказ» Шойгу о мобилизации 300 тысяч после выборов

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «приказ», подписанный от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации после выборов российского президента, является фейком. Его слова приводит RTVI.

«Это полнейший бред! <...> Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — сказал Картаполов.

По его словам, никакой новой мобилизации в стране проводить не планируется.

Как отмечает RTVI, фото документа начало распространяться в соцсетях и мессенджерах в начале марта, он подписан «от имени Шойгу» 6 марта. В нем утверждается, что в срок до 1 июня военным комиссариатам необходимо организовать дополнительный призыв 300 тысяч граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Юристы обратили внимание, что «приказ» содержит сразу несколько признаков фейка: военные комиссары не организуют призыв по мобилизации, неверно поставлена отметка «Для служебного пользования».

До этого фейковый приказ о мобилизации распространялся в России в сентябре прошлого года.

Ранее Путин заявлял, что сейчас нет необходимости во второй волне мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами