В Благовещенске мужчина продал женьшень через интернет и стал фигурантом дела

Жителя Амурской области подозревают в незаконном хранении корней женьшеня. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как полагают следователи, мужчина из Благовещенска опубликовал на одном из сайтов объявление о продаже растения. Спустя некоторое время ему написал гражданин КНР, с которым они договорились о покупке корней. При этом сам продавец знал о том, что растение занесено в Красную книгу, а иностранца к происходящему привлекли следователи.

Правоохранители оперативно задержали мужчину. В жилье россиянина нашли еще несколько корней женьшеня.

Сотрудники правоохранительных органов направили дело в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает PriamurMedia, в рамках закона за подобное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого водитель машины попытался провезти в Москву почти 700 килограмм устриц. Помимо этого, таможенники обнаружили более десяти килограмм лобстеров. Все это было спрятано в мебели.

Ранее гражданка Китая пыталась вывезти из России шкуру бурого медведя и попалась.