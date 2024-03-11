Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуда считает, что страны НАТО должны поднять оборонные расходы до 3% ВВП

Президент Польши Дуда: повышение расходов НАТО на оборону адресовано России

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда, призвавший повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил журналистам, что такое предложение адресовано России, чтобы показать, на что способен Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно это сделать, чтобы продемонстрировать России, что НАТО готова и что дает ответ на агрессивное поведение России», — сказал он.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин планирует компенсировать «годы пренебрежения» в сфере обороны, в связи с чем военные расходы страны могут возрасти и дойти до 3,5% ВВП.

6 марта агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена запросит у конгресса увеличение оборонных расходов в 2025 финансовом году на 1%, почти до $850 млрд.

Ранее стало известно, когда Франция увеличит расходы на оборону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами