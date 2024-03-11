Дуда считает, что страны НАТО должны поднять оборонные расходы до 3% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда, призвавший повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП вместо 2%, заявил журналистам, что такое предложение адресовано России, чтобы показать, на что способен Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно это сделать, чтобы продемонстрировать России, что НАТО готова и что дает ответ на агрессивное поведение России», — сказал он.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин планирует компенсировать «годы пренебрежения» в сфере обороны, в связи с чем военные расходы страны могут возрасти и дойти до 3,5% ВВП.

6 марта агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена запросит у конгресса увеличение оборонных расходов в 2025 финансовом году на 1%, почти до $850 млрд.

Ранее стало известно, когда Франция увеличит расходы на оборону.