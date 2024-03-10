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Маска возмутила жесткая мобилизация на Украине

Илона Маска рассердили насильственные методы мобилизации на Украине

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал власти Украины за насильственные методы мобилизации. Пост с соответствующим содержанием предприниматель опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Владелец компании SpaceX прокомментировал одну из записей в аккаунте другого американского бизнесмена Дэвида Сакса. Он обнародовал видеозапись, на которой запечатлено задержание автобуса на границе Украины и Румынии. Оказалось, что в салоне транспортного средства находились 34 мужчины призывного возраста. Они пытались нелегально покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.

Однако план украинских граждан оказался неудачным. На кадрах видно, как люди в форме грубо выталкивают мужчин из автобуса и заставляют ложиться на землю с руками за головой. При этом граждане, выходя из салона, падают друг на друга.

Более того, в адрес мужчин «летит» множество бранных выражений. Некоторые пассажиры и, предположительно, водитель подвергаются избиению со стороны людей в форме.

Данная запись сильно возмутила Илона Маска. По его словам, в 2023 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) впустую потеряли множество людей. В связи с этим предприниматель задался вопросом, сколько еще украинских мужчин должны не вернуться с поля боя.

Ранее Илон Маск высказался за расформирование НАТО.

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