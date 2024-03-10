Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван необходимый срок замены уничтоженных на Украине систем Patriot

Forbes: на замену уничтоженных на Украине ЗРК Patriot могут уйти годы

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

На приобретение новых систем ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных под Покровском в ДНР может потребоваться до нескольких лет. Об этом пишет Forbes.

«Такая покупка может занять месяцы, а то и годы», — сообщает издание.

При этом отмечается, что стоимость этой покупки чрезмерно велика для украинского бюджета, поэтому в Киеве будут ждать получения новой системы Patriot в виде пожертвования от США.

До этого в ДНР уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot.

«Новые кадры объективного контроля удара по колонне украинских ЗРК к западу от Покровска позволяют однозначно утверждать, что ВС РФ поразили именно машины из состава ЗРС MIM-104 Patriot», — сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Позднее издание Forbes писало, что экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot, вероятно, полностью уничтожен.

Ранее немецкий журналист Репке посчитал, что ВСУ позволили России уничтожить ЗРК Patriot.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами