На приобретение новых систем ЗРК Patriot взамен двух уничтоженных под Покровском в ДНР может потребоваться до нескольких лет. Об этом пишет Forbes.

«Такая покупка может занять месяцы, а то и годы», — сообщает издание.

При этом отмечается, что стоимость этой покупки чрезмерно велика для украинского бюджета, поэтому в Киеве будут ждать получения новой системы Patriot в виде пожертвования от США.

До этого в ДНР уничтожили две пусковые установки американского ЗРК Patriot.

«Новые кадры объективного контроля удара по колонне украинских ЗРК к западу от Покровска позволяют однозначно утверждать, что ВС РФ поразили именно машины из состава ЗРС MIM-104 Patriot», — сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Позднее издание Forbes писало, что экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot, вероятно, полностью уничтожен.

Ранее немецкий журналист Репке посчитал, что ВСУ позволили России уничтожить ЗРК Patriot.