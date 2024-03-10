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Под Авдеевкой обнаружили группу иностранных наемников

Кимаковский: разведка РФ обнаружила под Авдеевкой группу иностранных наемников

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские разведчики зафиксировали группу иностранных наемников в районе Авдеевки Донецкой народной республики. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.

«Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский.

Советник отметил, что, согласно данным объективного контроля, на данном участке фронта работают представители Польши и Грузии.

В конце февраля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об установлении личностей 590 иностранных наемников на Украине. Позже СК РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боях против российских войск в составе ВСУ.

До этого на Украине пообещали гражданство иностранным наемникам и их семьям.

Ранее в США раскрыли число иностранных наемников в ВСУ.

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