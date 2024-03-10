Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке Бундестагу нескольких миллиардов евро

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус предупредил остальных членов правительства, что Бундесверу в 2025 году не хватит до €6 млрд. Его цитирует газета Bild.

Отмечается, что под вопросом рискует оказаться достижение показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

По данным Bild, Писториус проинформировал об этом канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того ведутся переговоры с Минфином, однако пока они не являются успешными. Предлагаемый финансовым ведомством вариант получить денежные средства за счет сокращения соцвыплат отвергаются канцлером. Шольц отмечал, что Германия намерена придерживаться нормы Североатлантического альянса по оборонным расходам, пока ФРГ не достигла этого показателя.

До этого сообщалось, что выход Германии из Европейского союза лишил бы объединение пятой части общего бюджета, а также негативно сказался бы на экономике ФРГ.

Ранее в правительстве Германии заявили об отсутствии средств на поддержку граждан.