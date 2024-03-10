Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе

В Одессе слышны взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области сейчас действует воздушная тревога.

Накануне сообщалось о взрывах в подконтрольном властям Украины Херсоне.

9 марта сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. До этого воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что под Одессой уничтожен комплекс космической разведки ВСУ.