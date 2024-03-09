ВС Украины сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Вооруженные силы Украины утром 9 марта сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Калининский район Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в Telegram-канале.

Сброс бомбы был осуществлен в 9:25 по местному времени.

Кроме того, по данным СЦКК, с 6:25 до 10:00 ВСУ выпустили по Горловке девять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров.

В 10:45 и 11:00 украинские войска ударили по Петровскому району Донецка.

Горловка расположена в 50 км к северу от столицы ДНР Донецка, в городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

В ночь на 9 марта российские средства ПВО отразили одну из самых масштабных атак дронов. Больше всего беспилотников (более 40) атаковали Таганрог в Ростовской области. В городе есть предприятие военной промышленности, на его территории начался пожар. На одном из беспилотников нашли надпись о Липецком металлургическом комбинате. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.