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Хуситы атаковали корабли США в Красном море и Аденском заливе

Хуситы атаковали коммерческое судно и несколько эсминцев США у берегов Йемена

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Reuters

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море и Аденском заливе коммерческое судно и несколько эсминцев, принадлежащих США. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Речь идет о коммерческом корабле Propel Fortune, его подбили в Аденском залив. Военные судна были атакованы в Красном море и Аденском заливе при помощи 37 беспилотников.

8 марта Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что неизвестные совершили нападение на судно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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Удары США по хуситам
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