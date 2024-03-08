Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Согласно сообщению ведомства, российские войска отбили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победы Донецкой народной республики (ДНР).

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-йаэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное ДНР.

В Минобороны уточнили, что за неделю ВСУ потеряли более 1 970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», боевую машину ЗРК «Стрела-10», а также 10 полевых складов боеприпасов.

7 марта Российские военный эксперт Василий Дандыкин заявил что солдаты, принимающие участие в боевых действия на Украине, смогли уничтожить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS благодаря работе разведки и использованию дронов.

6 марта агентство РИА Новости сообщало, что российские бойцы поразили РСЗО HIMARS на Донецком и Херсонском направлениях. По словам командира одного из подразделений ВС РФ, на Донецком направлении американский комплекс засекли в тыловом районе украинских войск.

Ранее ВС РФ впервые уничтожили французскую авиационную бомбу Hammer в зоне СВО.