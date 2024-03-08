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Министр обороны Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину

Глава МО Польши Касиняк-Камыш: войска польского не будет на Украине

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Министерство обороны Украины/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министр обороны Владислав Польши Касиняк-Камыш опроверг сообщения о возможной отправке вооруженных сил страны на Украину. Его заявление опубликовано на странице МО Польши в социальной сети X, передает РБК.

По словам министра, «войска польского не будет на Украине», в отличие от польской техники.

До этого стало известно, что 41% жителей Польши не считает реальной угрозу от России. При этом 48% опрошенных допускают возможность нападения РФ на Польшу, из которых 12% уверены в его неизбежности.

27 февраля министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку военнослужащих ФРГ на Украину после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки военного контингента НАТО на Украину.

Ранее в Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину.

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