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Более 40% поляков не считают Россию «угрозой» стране

Ipsos: 41% опрошенных жителей Польши не считают реальной угрозу от России

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Attila Husejnow/Global Look Press

Более 40% жителей Польши не рассматривают в качестве реальной угрозу «нападения» России на их государство в течение ближайших нескольких лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Ipsos по заказу радиостанции TOK.FM.

Сообщается, что не считают обоснованной угрозу якобы «нападения России» на Польшу 41% респондент, при этом 11% отметили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Кроме того, 12% опрошенных полагают, что якобы «нападение» должно произойти, в то время как 36% опрошенных сочли, что оно может начаться «скорее всего».

Опрос проводился на территории Польши с 22 по 26 февраля 2024 год среди одной тысячи граждан республики старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что война между Москвой и Варшавой маловероятна, поскольку его страна слишком сильна, чтобы Россия решилась на нее напасть.

Ранее стало известно о стратегии России в случае прямого конфликта с НАТО.

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