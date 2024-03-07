Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал фейком публикации СМИ о существовании в РФ черного рынка пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Западные и украинские СМИ запустили очередной фейк о существовании в России некоего черного рынка, откуда мы закупаем украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев», — написал он.

До этого The Times опубликовало материал, основанный на рассказе военнослужащего ВСУ Вячеслава Левицкого, который вернулся из российского плена. Материал был озаглавлен «Я был военнопленным. Россия продала меня на черном рынке».

Кадыров, в свою очередь, отметил, что Левицкому в Чечне спасли жизнь. По его словам, российские военные нашли украинского бойца после того, как «его раненым бросили свои же сослуживцы».

6 января сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «толстым троллингом» слова об обмене украинских пленных за снятие санкций.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период СВО.