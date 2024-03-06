Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве признали, что стране не грозит война

Командование литовской армии сообщило, что страна не находится под угрозой

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Командование литовской армии сообщило, что страна не находится под угрозой, таким образом признав, что Литве не угрожает война. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего армией Литвы генерал Вальдемараса Рупшиса.

«Вся информация, которая есть у нас, поступающая по официальным каналам и от разведывательных служб, ясно говорит о том, что в ближайшее время, в ближайшей перспективе угрозы войны для Литвы нет», — заявил Рупшис.

Заявление командующего литовской армией появилось после того, как президент Литвы Гитанас Науседа призвал журналистов не раздувать военную истерию и обходиться без лишних апокалиптических заявлений.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что от рассмотрения варианта отправки войск НАТО на Украину не стоит отказываться.

Ранее в Польше заявили о попытке втянуть страну в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами