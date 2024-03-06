В Литве признали, что стране не грозит война

Командование литовской армии сообщило, что страна не находится под угрозой, таким образом признав, что Литве не угрожает война. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего армией Литвы генерал Вальдемараса Рупшиса.

«Вся информация, которая есть у нас, поступающая по официальным каналам и от разведывательных служб, ясно говорит о том, что в ближайшее время, в ближайшей перспективе угрозы войны для Литвы нет», — заявил Рупшис.

Заявление командующего литовской армией появилось после того, как президент Литвы Гитанас Науседа призвал журналистов не раздувать военную истерию и обходиться без лишних апокалиптических заявлений.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что от рассмотрения варианта отправки войск НАТО на Украину не стоит отказываться.

Ранее в Польше заявили о попытке втянуть страну в конфликт на Украине.