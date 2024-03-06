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Германия намерена присоединиться к плану Чехии по закупке снарядов для Украины

Кабмин ФРГ: Берлин присоединится к плану Праги по закупке боеприпасов для Киева

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Германия планирует присоединиться к инициативе Чехии, в рамках которой республика намерена закупить у третьих государств 800 тыс. снарядов для Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Федеральное правительство с некоторых пор находится в очень интенсивных переговорах с чешским правительством. Речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах», — сказал он.

Хебештрайт добавил, что стоимость снарядов может превысить €100 млн. При этом представитель кабинета министров не стал уточнять, к чему конкретно относятся эти цифры — общей стоимости боеприпасов или взносу ФРГ.

17 февраля чешский президент Петр Павел заявил, что его страна нашла возможность закупить за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов. По словам главы государства, в случае финансирования со стороны зарубежных партнеров Прага могла бы в течение нескольких недель передать эти боеприпасы Киеву.

Позже стало известно о планах французского лидера Эммануэля Макрона посетить Чехию, чтобы обсудить инициативу по поставкам снарядов на Украину. Ожидается, что в ходе поездки он проведет встречи с Петром Павлом и премьер-министром страны Петром Фиалой.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) назвали ошибкой слова президента Украины Владимира Зеленского о поставке миллиона бесплатных снарядов.

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