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В Верховной раде рассказали, сколько смогут мобилизовать по новому закону

Вениславский: по новому закону на Украине мобилизуют меньше 500 тысяч человек

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Mstyslav Chernov/AP

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский заявил, что по новому закону Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут мобилизовать «значительно меньше» 500 тысяч человек. Его слова приводит агентство Укринформ.

«С учетом всех аспектов, про которые я говорил, она (численность военнослужащих. — «Газета.Ru») будет значительно меньше, чем озвучивал прежний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Однако точные цифры я называть сейчас не буду, потому что это связано непосредственно с вопросами безопасности», — поделился Вениславский.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в украинскую армию необходимо мобилизовать 450 тысяч человек.

До этого военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач говорил, что мобилизация 250 тысяч человек может продлить срок Украине в противостоянии с Россией еще на полгода.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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