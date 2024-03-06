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Более 11 тысяч жителей города в ЛНР остались без света после атаки дрона

Минтопэнерго ЛНР: более 11 тысяч абонентов остались без света в Кременной

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Depositphotos

Более 11 тыс. абонентов остались без света в Кременной из-за атаки украинского дрона на трансформатор. Об этом сообщает Telegram-канал Минтопэнерго ЛНР.

В результате атаки, без электричества также 118 трансформаторных подстанций.

«В результате удара дрона-камикадзе по подстанции «Кременная» произошло возгорание трансформатора. ПС (электрическая подстанция) была обесточена вручную», — говорится в сообщении.

До этого проблемы с электричеством возникли в другом регионе РФ. Более 100 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за сильного ветра.

В декабре минувшего года без электричества оставались почти 12 тысяч жителей Сочи. Там сильный ветер повалил 53 дерева, сорвал кровлю с восьми домов. Для устранения последствий непогоды МЧС привлекало 119 человек, 40 единиц техники. По данным ведомства, с восьми зданий города сорвало кровлю. Жильцы отказались от расселения.

Ранее в Ростовской области произошли массовые отключения электричества.

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