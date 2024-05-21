Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже не будет общегородского выпускного

Власти Воронежа отменили общегородской выпускной для школьников для безопасности

close
100%
Pixabay

Власти Воронежа отменили общегородской выпускной для школьников по соображениям безопасности. Об этом сообщает издание »Горком 36» со ссылкой на министра образования Воронежской области Наталью Салогубову.

Чиновница отметила, что из-за необходимости обеспечить безопасность выпускникам школ, власти были вынуждены пойти на отмену праздника. Также Салогубова назвала даты выпускных балов – 28 и 29 июня.

При этом школам было рекомендовано организовать эти мероприятия только на территории школ или пришкольных территориях. В Воронежской области в этом году выпускникам будут вручаться золотые и серебряные медали.

До этого школьникам из приграничья Белгородской области позволили не сдавать экзамены.

Ранее школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами