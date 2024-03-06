На западе Украины поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в результате взрывов в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.

В результате взрыва несколько населенных пунктов остались без света. Других подробностей не приводится.

По данным издания «Страна.ua», в результате ЧП никто не пострадал.

Хмельницкая область расположена на Западе Украины, граничит с Ровненской, Житомирской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областями.

В ночь на среду, 6 марта, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Одессе.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.