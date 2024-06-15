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Пьяный иностранец надругался над 19-летней девушкой в машине в Ленобласти

В Ленобласти 52-летнего иностранца подозревают в изнасиловании девушки

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Depositphotos

Иностранца, проживающего в Ленобласти, подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в Гатчинском районе, возле деревни Ижора. По данным источника, пострадавшая выпивала с 52-летним мужчиной, после чего он надругался над пострадавшей.

После произошедшего в полицию обратился знакомый девушки и сообщил об инциденте. Позже в МВД заявление написала сама пострадавшая.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Известно, что он не трудоустроен. С девушкой они практически не были знакомы.

Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемый и девушка выпивали алкоголь в его машине, после чего последовало изнасилование.

До этого в Петербурге местная жительница обвинила мужчину в многолетнем насилии. Девочка заявила, что впервые сожитель матери изнасиловал ее в семь лет, после чего в течение пяти лет подобные случаи повторялись. Это прекратилось только в 2022 году.

Правоохранители задержали 46-летнего петербуржца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижегородской области россиянин изнасиловал ребенка и получил пожизненный срок.

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