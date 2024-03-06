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Пушилин рассказал, сколько жителей остаются в Авдеевке

Пушилин заявил, что несколько сотен жителей остаются в Авдеевке

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несколько сотен жителей остаются в городе Авдеевка, который недавно был взят под контроль российской армией, передает РИА Новости.

«Сколько людей еще остается, точную цифру не назову. По нашим оценкам, еще несколько сотен остается в городе», — сказал Пушилин на Всемирном фестивале молодежи.

По его данным, из города в пункты временного размещения вывезены 177 человек.

Больше половины из них, по словам главы ДНР, после получения всей необходимой помощи, консультаций по поводу подачи документов на гражданство РФ и прочее отправились к своим родственникам.

Авдеевка все еще обстреливается — украинские войска используют беспилотники, поэтому ситуацию назвать полностью безопасной пока не представляется возможным, добавил он.

26 февраля в Минобороны РФ сообщали, что военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» ежедневно обезвреживают в Авдеевке до 400 мин.

Ранее в Авдеевке открылся первый гуманитарный центр.

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