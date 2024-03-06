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В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в бундесвере

Депутат Рады попросил Taurus для удара по Крымскому мосту на фоне утечки в ФРГ

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Shutterstock

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев призывает Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для атак по территории Крыма и по Крымскому мосту. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Как заявил депутат, украинская сторона постоянно поднимает тему передачи Taurus Киеву.

«Я пытаюсь держать в тонусе наших немецких партнеров. Мы начали просить их еще в мае 2022 года», — продолжил парламентарий.

По его словам, Украина так нуждается в этих ракетах, потому что с ними она «сможет достигать любой точки юга, Крыма и выбивать их (российские. – «Газета.Ru») склады, логистические цепочки, командные пункты».

«Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту», — отметил Чернев.

Он также сказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц единственный в Германии, кто выступает против поставок этих ракет Украине, поскольку «он боится получить какой-либо реакции» со стороны Российской Федерации. Вместе с тем парламентарий заявил, что канцлер использует «никчемные» аргументы по блокировке поставок Taurus.

После публикации расшифровки разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали передачу Киеву Taurus, Великобритания призвала Берлин поставить Украине эти дальнобойные ракеты. При этом Шольц продолжает настаивать на том, что это невозможно.

Ранее Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией.

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