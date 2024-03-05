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Бывший замглавы Минобороны Украины назвала сдачу Авдеевки «освобождением»

Экс-замглавы МО Украины Маляр дважды назвала потерю Авдеевки ее освобождением

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Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала «освобождением» потерю армией страны контроля над донецким городом Авдеевкой. Соответствующее заявление она сделала в эфире местной радиостанции Radio NV.

«К примеру, давайте Авдеевку возьмем — освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию», — сказала она, комментируя ситуацию на поле боя.

При этом ведущий поинтересовался у Маляр, не оговорилась ли она. Он предложил экс-заместителю министра обороны Украины назвать произошедшее в Авдеевке «захватом».

Однако женщина вновь чуть не назвала сдачу населенного пункта «освобождением», остановившись на полуслове. После секундной заминки Маляр охарактеризовала ситуацию как «выход» украинских войск из города.

17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал военнослужащим страны оставить Авдеевку. Свое решение военачальник объяснил необходимостью перебросить украинские отряды на более выгодные позиции.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о возможной судьбе Авдеевки.

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Взятие Авдеевки
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