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Губернатор Воронежа предупредил о приближении беспилотников со стороны Украины

Губернатор Гусев объявил авиационную опасность из-за летящих к Воронежу дронов

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Shutterstock/Vladimir Mulder

В Воронеже объявили авиационную опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, к городу со стороны Украины приближаются дроны, системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность, отметил губернатор.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе начался пожар. По данным экстренных служб, загорелись три резервуара на нефтебазе под Белгородом после падения беспилотника.

Также Минобороны РФ сообщало, что ночью 5 марта над территорией Белгородской области была пресечена другая попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Военные добавили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты.

Ранее ВСУ обстреляли ж/д станцию в Курской области.

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